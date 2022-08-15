Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Він наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ.

Як повідомили у міністерстві оборони в Ризі, йдеться про два Мі-17 та два Мі-2.

Загалом Латвія вже постачила Україні озброєння та іншу військову допомогу на понад 200 млн євро.

Довідка. Мі-2 — радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. Мі-2 має суцільнометалеву конструкцію. Силова установка розташована у великій надбудові над фюзеляжем вертольота — так званому “кабані”.
Максимальна швидкість: 191 км/год
Маса: 2 372 кг
Дальність польоту: 340 км
Довжина: 17 м

Мі-17 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
Максимальна злітна вага: 13 000 кг
Максимальне корисне навантаження: 4 000 кг
Максимальна швидкість: 250 км / год
Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км
Практична стеля: 6 000 м
Кількість десантників: 36 осіб