Повітряні сили України вже отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Він наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ.

Ukrainas Gaisa spēki nupat saņēmuši 4 Latvijas dāvinātos helikopterus, kas tuvākajā laikā tiks iekļauti Ukrainas armijas aviācijas flotē. Rietumvalstu atbalsts Ukrainai nedrīkst apsīkt, līdz tā atbrīvos visu savu teritoriju no Krievijas okupācijas spēkiem! pic.twitter.com/HNULzMjgrW — Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022

Як повідомили у міністерстві оборони в Ризі, йдеться про два Мі-17 та два Мі-2.

Загалом Латвія вже постачила Україні озброєння та іншу військову допомогу на понад 200 млн євро.

Довідка. Мі-2 — радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. Мі-2 має суцільнометалеву конструкцію. Силова установка розташована у великій надбудові над фюзеляжем вертольота — так званому “кабані”.

Максимальна швидкість: 191 км/год

Маса: 2 372 кг

Дальність польоту: 340 км

Довжина: 17 м

Мі-17 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Максимальна злітна вага: 13 000 кг

Максимальне корисне навантаження: 4 000 кг

Максимальна швидкість: 250 км / год

Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км

Практична стеля: 6 000 м

Кількість десантників: 36 осіб