Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
Він наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ.
Ukrainas Gaisa spēki nupat saņēmuši 4 Latvijas dāvinātos helikopterus, kas tuvākajā laikā tiks iekļauti Ukrainas armijas aviācijas flotē.
Rietumvalstu atbalsts Ukrainai nedrīkst apsīkt, līdz tā atbrīvos visu savu teritoriju no Krievijas okupācijas spēkiem! pic.twitter.com/HNULzMjgrW
— Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022
Як повідомили у міністерстві оборони в Ризі, йдеться про два Мі-17 та два Мі-2.
Загалом Латвія вже постачила Україні озброєння та іншу військову допомогу на понад 200 млн євро.
Довідка. Мі-2 — радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. Мі-2 має суцільнометалеву конструкцію. Силова установка розташована у великій надбудові над фюзеляжем вертольота — так званому “кабані”.
Максимальна швидкість: 191 км/год
Маса: 2 372 кг
Дальність польоту: 340 км
Довжина: 17 м
Мі-17 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
Максимальна злітна вага: 13 000 кг
Максимальне корисне навантаження: 4 000 кг
Максимальна швидкість: 250 км / год
Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км
Практична стеля: 6 000 м
Кількість десантників: 36 осіб
- У The Washington Post зауважили, що Збройним силам України поки що не вистачає озброєння для контрнаступу та деокупації Херсонської області від росіян.
- Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про надання Україні додаткових 110 млн євро. За ці кошти придбають озброєння та оснащення українським військовим, а частина із них піде на оплату навчання бійців ЗСУ.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.
- Також стало відомо, що Збройні Сили України вже отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини з очікуваного постачання у 200 машин.