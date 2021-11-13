Латвія та Греція відкриті для вакцинованих туристів з України

Латвія та Греція зберегли можливість в'їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Як сповіщалось, раніше 13 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”.

Першими це зробили Кіпр, Естонія, Хорватія. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.

Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.

До цього переліку також приєднались Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Словаччина, Швеція, Ірландія та Іспанія.

Згодом Дмитро Кулеба сповістив, що зберегли можливість в’їзду Латвія та Греція.

Умови в’їзду до Латвії

В’їзд до Латвії дозволений тим, хто має COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до прибуття).

Латвія визнає COVID-сертифікати про повну вакцинацію (за умови, що пройшло 14 днів з моменту останнього щеплення), які отримано у мобільному додатку “Дія” (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом для їх перевірки.

За цих умов туристи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше. Збереження можливостей для подорджей громадян України — у пріоритеті роботи МЗС. Усі умови в’їзду до Латвії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Умови в’їзду до Греції

При в’їзді необхідно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Крім того необхідно надати сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати їх проведення. Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші.

Якщо немає сертифікату, то можна надати:

негативний результати лабораторного молекулярного ПЛР-тесту, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття;

негативний результат лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття;

довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Греція визнає COVID-сертифікати про повну вакцинацію (за умови, що пройшло 14 днів з моменту останнього щеплення), які отримано у мобільному додатку “Дія” (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом для їх перевірки.

Попри це, кожному, хто в’їжджає в Грецію, буде проведено експрес-тестування на Covid-19. У разі відмови громадянина від проходження тесту, компетентні органи мають право заборонити в’їзд в країну.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше. А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей. Усі умови в’їзду до Греції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021