#PandoraPapers
15:27 Латвія та Греція відкриті для вакцинованих туристів з України
14:58 Концерт просто неба: Стівен Рідлі зіграв у київському парку
14:36 Нідерланди першими у Західній Європі повернули частковий локдаун
13:51 У мечеті Афганістану стався вибух: двоє загиблих, 17 поранених
13:37 Денісова заявила про вбивство ув’язненого у колонії окупованої Макіївки
13:16 Подолав понад 3000 км: у Нову Зеландію з Антарктиди приплив пінгвін
12:58 На водійських правах з’явиться відмітка про автоматичну коробку передач
12:27 Нападників на «Схеми» звільнили з «Укрексімбанку»
12:02 Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час – Frontex
10:00 Стефанчук закрив Парламент для невакцинованих нардепів
09:29 Космічний турист Blue Origin Глен де Вріс загинув в авіакатастрофі
08:21 13 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:47 У суботу в Україні прогнозують до +13°С
01:50 Аня Тейлор-Джой отримала престижну модну нагороду
01:02 Стала відома дата потенційного виходу AirPods Pro 2, – MacRumors
00:29 Єврокомісія дозволила харчуватися перелітною сараною

12 листопада

23:17 Заборгованість із заробітної платні у Києві зросла вдвоє
22:32 COVID-19 посідає друге місце серед причин смертності у Києві
22:17 Через світлини в стилі ню з віслюком фотограф привернув увагу до проблеми сексуального насильства 
21:52 Мігранти до Білорусі потрапляють з Близького Сходу й Афганістану, – BBC
21:29 З’явився повноцінний трейлер продовження культового серіалу «Секс і місто»
20:54 МВФ назвав дату перегляду stand-by для України
19:21 Johnson & Johnson розділиться на дві компанії: що відомо
18:04 Великобританія скерувала військових до польсько-білоруського кордону
17:29 Зустріли оплесками: як нападника на «Схеми» поновили на посаді в «Укрексімбанку»
16:59 Картину Ван Гога продали за майже $36 млн на аукціоні Christie’s
16:28 У мережі з’явилося відео про історію української літератури

Латвія та Греція відкриті для вакцинованих туристів з України

Латвія та Греція зберегли можливість в'їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку".

Субота, 13 листопада 2021, 15:27

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Як сповіщалось, раніше 13 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”.

Першими це зробили Кіпр, Естонія, Хорватія. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.

Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.

До цього переліку також приєднались Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія, Словаччина, Швеція, Ірландія та Іспанія.

Згодом Дмитро Кулеба сповістив, що зберегли можливість в’їзду Латвія та Греція.

Умови в’їзду до Латвії

В’їзд до Латвії дозволений тим, хто має COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv  (не раніше, ніж за два дні до прибуття).

Латвія визнає COVID-сертифікати про повну вакцинацію (за умови, що пройшло 14 днів з моменту останнього щеплення), які отримано у мобільному додатку “Дія” (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом для їх перевірки.

За цих умов туристи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Умови в’їзду до Греції

При в’їзді необхідно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону (travel.gov.gr).

Крім того необхідно надати сертифікат про щеплення із зазначенням інформації, що минуло 14 днів з часу повної вакцинації проти COVID-19, кількості отриманих доз та дати  їх проведення. Допустимі вакцини: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm та інші.

Якщо немає сертифікату, то можна надати:

  • негативний результати лабораторного молекулярного ПЛР-тесту, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття;
  • негативний результат лабораторного тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття;
  • довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, та яка діє протягом 180 днів після нього.

Греція визнає COVID-сертифікати про повну вакцинацію (за умови, що пройшло 14 днів з моменту останнього щеплення), які отримано у мобільному додатку “Дія” (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом для їх перевірки.

Попри це, кожному, хто в’їжджає в Грецію, буде проведено експрес-тестування на Covid-19. У разі відмови громадянина від проходження тесту, компетентні органи мають право заборонити в’їзд в країну.

  • 9 листопада Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку.
Теги: Греція, Латвія, Україна

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook