Латвія та Румунія рекомендують своїм громадянам, які зараз перебувають на території Російської Федерації, негайно виїхати з країни.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Румунії та у заяві глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса у Twitter.

У відомстві Румунії зазначили, що у зв’язку з останніми подіями у РФ, у тому числі оголошенням часткової мобілізації, МЗС рекомендує громадянам уникати необов’язкових поїздок до РФ, а тим, хто тимчасово перебуває в країні, негайно виїхати з території Росії.

Крім того, громадянам Румунії, які перебувають в РФ, рекомендують проявляти підвищену увагу, уникати місць масового скупчення людей і не брати участь в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях.

Натомість міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич на своїй сторінці у Twitter закликав громадян Латвії не відвідувати Росію, а тим, хто зараз там перебуває якомога швидше виїхати з країни.

❗️Ņemot vērā starptautiskās situācijas saasināšanos, atkārtots un uzstājīgs aicinājums👇 pic.twitter.com/HHANQTcfjC — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 28, 2022

Варто зазначити, що посольство Сполучених Штатів Америки також закликало своїх громадян негайно покинути Російську Федерацію через оголошену Путіним мобілізацію. У посольстві зауважили, що громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, необхідно негайно покинути країну, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.