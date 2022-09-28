Про це йдеться у повідомленні МЗС Румунії та у заяві глави МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса у Twitter.
У відомстві Румунії зазначили, що у зв’язку з останніми подіями у РФ, у тому числі оголошенням часткової мобілізації, МЗС рекомендує громадянам уникати необов’язкових поїздок до РФ, а тим, хто тимчасово перебуває в країні, негайно виїхати з території Росії.
Крім того, громадянам Румунії, які перебувають в РФ, рекомендують проявляти підвищену увагу, уникати місць масового скупчення людей і не брати участь в можливих акціях протесту чи інших демонстраціях.
Натомість міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич на своїй сторінці у Twitter закликав громадян Латвії не відвідувати Росію, а тим, хто зараз там перебуває якомога швидше виїхати з країни.
❗️Ņemot vērā starptautiskās situācijas saasināšanos, atkārtots un uzstājīgs aicinājums👇 pic.twitter.com/HHANQTcfjC
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 28, 2022
Варто зазначити, що посольство Сполучених Штатів Америки також закликало своїх громадян негайно покинути Російську Федерацію через оголошену Путіним мобілізацію. У посольстві зауважили, що громадянам США не слід їздити до Росії, а тим, хто проживає або подорожує в Росії, необхідно негайно покинути країну, поки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок.
- У посольстві Молдови на тлі проведення мобілізації в Російські Федерації нагадали своїм громадянам, що за їхню участь у широкомасштабній війні Росії проти України передбачено кримінальну відповідальність.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив “часткову” мобілізацію у Російській Федерації.
- У Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації. Зокрема проводяться обшуки та блокування доріг.