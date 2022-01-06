Латвія спорядить до України зброю та військову техніку

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє латвійське видання LSM.lv.

За його словами, він вже узгодив склад вантажу спільно з послом України Олександром Міщенком. Голова відомства підтвердив, що Латвія продовжить надавати допомогу державі, та закликав інші країни Європейського Союзу долучитися.

“Україна має право і має вміти захищатися. Вона значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів, з нашого регіону. По суті, вони нас захищають!”, — наголосив Артіс Пабрікс.

Він також додав, що хоч Україна не є членом НАТО, проте вона є союзником у тому, що наразі робить.