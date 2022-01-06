Латвія спорядить до України зброю та військову техніку

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє латвійське видання LSM.lv.
За його словами, він вже узгодив склад вантажу спільно з послом України Олександром Міщенком. Голова відомства підтвердив, що Латвія продовжить надавати допомогу державі, та закликав інші країни Європейського Союзу долучитися.
“Україна має право і має вміти захищатися. Вона значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів, з нашого регіону. По суті, вони нас захищають!”, — наголосив Артіс Пабрікс.
Він також додав, що хоч Україна не є членом НАТО, проте вона є союзником у тому, що наразі робить.
- Раніше міністр оборони Латвії заявив, що Росії не вдасться повторити сценарій 2014 року у разі атаки на Україну. Українська армія значно краще підготовлена, а у суспільстві є патріоти, котрі захищатимуть країну.
- 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засуджується нарощування російських військ біля кордонів України. Євродепутати вимагали негайно припинити погрожувати Україні.
- Також міністри закордонних справ G7 попередили Росію про руйнівні наслідки її широкомасштабного вторгнення на територію України.
- Окремо виступили й очільники міністерств оборони Німеччини та Литви зі спільною заявою про те, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.
- Раніше американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть ввійти 175 тис. військових.
- Пізніше, в Адміністрації президента Байдена зазначили на вивченні можливостей підтримки антиросійського повстанського руху в Україні, якщо Росія нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Також США назвали умови для діалогу з Російською Федерацією. Відповідно до них, прогрес у питанні перемовин може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації Російської Федерації.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Після цього глава Міноборони Латвія заявив, що Європейському союзу та НАТО варто бути готовими не лише до повномасштабного нападу Росії на Україну, а й до сценарію гібридної війни. Російська Федерація може застосувати тактику дрібніших операцій.