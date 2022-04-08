Про це сповістила в етері національного телемарафону заступниця секретаря президії парламенту Латвії Інесса Войка.

За словами Войки, РФ користалась святкуванням перемоги над нацизмом для своєї пропаганди на підтримку війни й так званого “великого звільнення”. Цьогоріч від Росії очікується, що 9-го травня країна-агресор використає святкування у своїй пропаганді на “підтримку” воєнної агресії проти України. У Латвії вирішили не допустити цього.

“Цьогоріч ми вирішили вшанувати усіх людей, хто загинув в Україні, щоб 9 травня не було святкувань. Ми будемо вивішувати українські прапори на державних установах, будівлі уряду і парламенту Латвії”, – заявила Войка.