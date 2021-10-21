Про це повідомляє суспільний мовник Латвії LSM.

Рішенням уряду, локдаун вводиться на території країни з 21 жовтня до 15 листопада.

Під час дії жорстких обмежень буде заборонена робота розважальних закладів, спортивних залів, салонів краси, перукарень. Також під забороною – масові заходи, будь-які збори (окрім тих, які відбуваються у рамках одного домогосподарства).

Кафе та ресторани зможуть працювати виключно на доставку або виніс. Магазини зможуть продавати лише товари першої необхідності, а режим їхньої роботи обмежується – з 6 до 19 години вони можуть бути відчиненими.

Для школярів 1-3 класів продовжуються канікули до 29 жовтня, а з 1 листопада вони зможуть ходити до школи. Учні 4-12 класів будуть вчитися дистанційно до кінця локдауну.

Комендантська година вводиться на території країни з 20-ї години вечора до 5-ї ранку. У цей період громадянам забороняється залишати свої домівки, окрім випадків трансферу до роботи, аеропорту, залізничного вокзалу, отримання медичних послуг. При цьому ті, хто має право виходити на вулицю, повинні мати при собі паспорт, а також спеціальну форму, яка заповнюється самостійно.

За останню добу, у Латвії захворіло 2 599 осіб, померло – 24. Ще 1134 знаходяться у лікарнях.

Впродовж останнього тижня в країні щодня фіксували новий рекорд за кількістю тих, хто захворів.

Щодобовий приріст по понад 2 тисячі випадків захворювання на добу спостерігається з 13 жовтня.

16 жовтня в країні виявили 2797 — останній рекордний показник для країни з населенням 1,9 млн осіб.

До цього за увесь час пандемії в країні не фіксували більш як 1861 випадок захворювання (цей рекордний показник був зафіксований в грудні 2020 року).

Станом на 20 жовтня у країні повністю вакциновано 50,9% населення або 934 тисячі осіб.