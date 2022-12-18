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Латвія виділить 550 тисяч євро на придбання генераторів для українських медіа

В уряді Латвії погодили підтримати ініціативу Міністерства культури щодо виділення 559 640 євро з коштів державного бюджету на придбання генераторів для українських державних масмедіа.

Неділя, 18 грудня 2022, 19:43
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Про це інформує Delfi.

Кошти передадуть Раді громадських електронних ЗМІ (SEPLP).

Раніше, 29 листопада, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до міністрів країн-членів ЄС із проханням надати всю можливу підтримку українському культурному сектору та ЗМІ на тлі зими. Він зауважив, що наразі найбільша потреба у дизельних генераторах.

Кабмін Латвії вирішив виділити майже 560 тисяч євро із держбюджету для закупівлі генераторів для потреб України.

Зазначимо, що у відповідь на ракетні обстріли РФ по цивільній інфраструктурі України, Європейська комісія мобілізувала аварійні резерви для того, аби спорядити в Україну 40 генераторів.

“Зима в Україні буде холодною і темною, оскільки Росія продовжує націлювати свої ракети на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України. Ми мобілізували наші аварійні резерви, щоб відправити 40 генераторів в Україну. Цей генератор потужністю 220 кВА може забезпечити електроенергією всю лікарню”, – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, 8 грудня Європейський парламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передав Україні перші генератори, придбані у межах ініціативи “Генератори надії”.

Довідка. 29 червня у Львові між міністерствами культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та України підписали Львівську декларацію, яка, зокрема, оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Теги: генератори, допомога українським ЗМІ, енергетична підтримка, країни Балтії, Латвія, українські медіа

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