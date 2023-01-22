Про це сповіщає Delfi.
За словами міністра внутрішніх справ Латвії Маріса Кучінскіса, цей план певною мірою вже випробуваний на латвійсько-білоруському кордоні. У Латвії накопичено чималий досвід, і організоване білорусами “тренування” пішло на користь професіоналізму латвійських служб.
На прикордонній з Росією території Латвії зараз констатуються лише окремі інциденти, але вони знаходяться під контролем.
“Однак те саме не можна сказати про білоруський кордон. Дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Олександра Лукашенка. Більше того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія, тому що зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону”, – заявляє Кучинскіс.
Повідомляється, що останнім часом МВС також доводиться частіше стикатися з дезінформацією білорусів у Telegram. Наприклад, поширюються відео зі слідами на снігу, які нібито залишили латвійські прикордонники, перетягуючи на територію Білорусії тіло іноземця, і багато людей дійсно в це вірять.
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