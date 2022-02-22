Латвійська авіакомпанія "airBaltic" до кінця лютого припинить виконувати нічні рейси до України та з України. Як пояснили у компанії, вони ухвалили таке рішення задля безпеки своїх пасажирів та співробітників.

Про це повідомляє латвійський портал новин Delfi.

Як зазначають у “airBaltic”, наразі призупиняють тільки нічні рейси до та з України. Авіакомпанія вже попередила про скасування 5-ти рейсів між Києвом та Ригою, а також про відміну двох рейсів між Одесою та Ригою.

Натомість денні авіасполучення відбуватимуться без змін. Зокрема, цього тижня “airBaltic” планує виконати щоденні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.

За словами представників авіакомпанії, “airBaltic” – гнучка компанія, яка готова змінювати графік рейсів відповідно до заходів безпеки. Перед кожним рейсом авіакомпанія оцінює ситуації та прислухається до рекомендацій влади.