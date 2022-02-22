Про це повідомляє латвійський портал новин Delfi.
Як зазначають у “airBaltic”, наразі призупиняють тільки нічні рейси до та з України. Авіакомпанія вже попередила про скасування 5-ти рейсів між Києвом та Ригою, а також про відміну двох рейсів між Одесою та Ригою.
Натомість денні авіасполучення відбуватимуться без змін. Зокрема, цього тижня “airBaltic” планує виконати щоденні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси між Києвом та Вільнюсом.
За словами представників авіакомпанії, “airBaltic” – гнучка компанія, яка готова змінювати графік рейсів відповідно до заходів безпеки. Перед кожним рейсом авіакомпанія оцінює ситуації та прислухається до рекомендацій влади.
- Нагадаємо, флагманський авіаперевізник Німеччини, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa припиняє всі рейси до столиці України з 21 по 28 лютого. Припинять також і сполучення з Одесою.
- Окрім цього, скандинавська авіакомпанія SAS призупиняє польоти в Україну.
- Раніше генеральний директор компанії “Ryanair” Майкл О’Лірі розповів, чи припинить його авіакомпанія здійснення польотів до України.
- Також Кабінет міністрів України (КМУ) створив додатковий державний механізм страхування безпеки польотів в Україні. Для цього із резервного фонду Державного бюджету буде виділено 16,6 млрд гривень.