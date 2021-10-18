Уряд Латвії вводить жортскі карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє суспільний мовник Латвії LSM.

20 жовтня відбудеться позачергове засідання уряду Латвії, де ухвалюватимуть рішення про запровадження жорсткого карантину на наступні майже 4 тижні — до 15 листопада.

Серед пропонованих обмежень:

комендантська година (з 20 до 05);

заборони полишати домівки без поважної причини (робота, лікування тощо);

заборона роботи установ, закладів, підприємств тощо, крім тих, що постачають товари та послуги першої необхідності;

заборона зібрань, розважальних, спортивні та культурних заходів;

продовження осінніх канікул до кінця жовтня та перехід на дистанційну форму навчання надалі (крім наймолодших школярів);

створення чергових груп в дитячих садках для дітей працівників критичної інфраструктури;

переведення на віддалену роботу та скорочений робочий день;

тощо.

Прем’єр-міністр країни Кріш’яніс Каріньш пообіцяв, що держава надаватиме підтримку сферам, що матимуть припинити роботу майже на 4 тижні, утім суми поки не називав.

Після 15 листопада уряд пропонує перейти на режим, під час якого суворіші обмеження діятимуть тільки для тих, хто не зробив щеплення проти коронавірусу.

Урядовці перепросили за такі суворі обмеження тих, хто зробив щеплення, та закликали інших негайно вакцинуватися.

“Латвія займає перше місце у світі за рівнем інфікування. Ми стоїмо на краю обриву. У наших лікарнях 1014 пацієнтів з COVID-19”, — зазначив очільник уряду.

Впродовж останнього тижня в Латвії щодня фіксують новий рекордний показник захворюваності. 16 жовтня в країні з населенням 1,9 млн виявили майже 2800 хворих. За весь минулий рік жодного разу не фіксували більш як 2 тисячі випадків.

При цьому понад 50% населення Латвії вже повністю імунізовані. Зауважимо, що в Україні наразі щеплено значно менше — тільки 15% населення.