У суботу, 8 травня, президент України Володимир Зеленський і лідер Латвії Егілс Левітс у режимі відеоконференції підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України. Відповідне повідомлення оприлюднено і на офіційному сайті президента Латвії.

Це сталося під час робочої поїздки Зеленського на Луганщину.

У Декларації про європейську перспективу України лідери двох держав “вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи “Східне партнерство” та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу”.

Згідно з повідомленням пресслужби ОПУ, президенти відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й “погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку”.

У повідомленні на сайті президента Латвії вказано наступне: “У декларації йдеться, що Латвія підтримає вступ України до ЄС, як тільки вона виконає встановлені вимоги, що дозволять їй подати офіційну заявку на отримання статусу члена ЄС. Обидві країни також мають намір більш активно працювати разом, щоб гарантувати, що Україна продовжить інтеграцію до ЄС і здійснить заплановані реформи, які дозволять Україні подати заявку на членство в ЄС”.

Під час перемовин також обговорювалися кроки, які здійснюють уряди двох держав задля подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19 (зокрема й щодо перебігу вакцинації).

Окремо Зеленський та Левітс обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Президент Латвії підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

Як зазначили в ОПУ, Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.