Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс.

“Парламент Латвії тільки що прийняв резолюцію, яка відкидає і засуджує спроби Росії переписати і обілити історію початку Другої світової війни, пакт Молотова–Ріббентропа і кримінальну сталінську зовнішню політику“, – пише він.

В даному документі підкреслюється, що спроби заперечувати факти про Другу світову війну російськими посадовими особами з метою зменшити відповідальність Радянського Союзу за трагічні події історії є неприйнятними.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін виправдовував введення в Польщу радянських військ в 1939 році тим, що польський уряд ніби “не контролював свою армію“.