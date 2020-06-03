Латвія скасує вимогу про карантин для мандрівників з більш, ніж 20 європейських країн.

Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brussele Times.

Латвія дозволить в’їзд мандрівникам з країн, де низький рівень ризику відновлення епідемії. Відзначається, що їм більше не доведеться проходити два тижні ізоляції після приїзду в країну.

Мандрівники з Португалії, Мальти, Ірландії та Іспанії повинні будуть ще дотримуватися вимог самоізоляції.

Країни, які можуть подорожувати в Латвію, не включають Швецію, Великобританію і Бельгію через надмірно високий рівень зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала скоординовано скасовувати внутрішній прикордонний контроль між усіма державами-членами.