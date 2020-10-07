Слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія й Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій.

Про це повідомляється на офіційних сторінках посольств.

Представництва Латвії та Естонії висловили солідарність з колегами й заявили про неприпустимість тиску на Європейський Союз з боку білоруської влади.

“Європейський Союз ґрунтується на солідарності. Глобально Європейський Союз висловлює єдину позицію. Посли ЄС висловлюють жаль з приводу вимоги влади Білорусі до Литви і Польщі значно зменшити дипломатичну присутність в Мінську, і розцінюють таку вимогу як непродуктивну. Литва і Польща змушені відкликати своїх послів на консультації” , – повідомили в посольстві Латвії в Білорусі.

Таку ж заяву опублікувало і посольство Естонії.

Посли залишать Мінськ найближчими днями.

Раніше своїх послів з Мінська відкликали Литва, Польща і Німеччина.