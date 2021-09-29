З 15 листопада в Латвії запроваджується обов’язкова вакцинація проти коронавірусу COVID-19 для вчителів, медиків і працівників соціальної сфери.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

“З 15 листопада держава висуває вимогу обов’язкової вакцинації до медиків, педагогів (в тому числі вихователів дитсадків) і працівників сфери соціального догляду”, – йдеться в повідомленні.

Теоретично можливість отримати доступ до виконання обов’язків у представників цих професій буде по пред’явленні негативного тесту на COVID-19. Але з 15 листопада держава перестане оплачувати ці тести.

Міністр охорони здоров’я Даніель Павлютс наголосив, що часу, щоб встигнути вакцинуватися, достатньо.

Водночас, міністр освіти Аніта Муйжніеце зазначила, якщо з дошкільних установ, не бажаючи робити щеплення, підуть педагоги, то діти залишаться без нагляду. Навчання в дитячих садках не можна організувати віддалено. Тому батьки не зможуть повноцінно працювати, доглядаючи за маленькими дітьми.

У зв’язку з цим протягом двох тижнів міністерство освіти і науки має оцінити ситуацію і запропонувати рішення. Крім того, в ці терміни мають намір знайти рішення для проблеми іноземних студентів, які щеплені вакцинами, невизнаними в Латвії.