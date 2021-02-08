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Латвія заборонила російський телеканал за розпалювання ненависті проти України

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) в понеділок вирішила на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни.

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:38

Про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, повідомляє Delfi.

“Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати”, – підкреслив Аболіньш.

Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі “60 хвилин” на цьому телеканалі, і почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко – терористом.

В ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб “втихомирити обидві сторони конфлікту”.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію “Росія РТР” в Латвії. Наприклад, в січні 2019 року її заборонили на три місяці.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

Теги: Латвія, Російські ЗМІ, телеканал, трансляція

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