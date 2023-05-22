Лауреати Шевченківської премії 2023 року традиційно мали отримати нагороду 9 березня, але для цього мав вийти відповідний указ президента України Володимира Зеленського. Пізніше переможцям заявили, що їм вручать премію на день перепоховання Шевченка, тобто сьогодні, проте і цього не відбулося.

Джерело: народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.

Премії мав присудити Володимир Зеленський своїм указом. Через кілька днів після скандалу члени Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловили свою незгоду щодо введення нових номінацій, критеріїв та інших змін до чинного положення щодо премії в прискореному порядку. Вони тоді ж заявили про складання своїх повноважень.

Тодішній голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, який пішов з посади, заявив, що додадуть номінацію і переможцям вручать премію на день перепоховання Шевченка.

“Цей день сьогодні. Указ не підписано, а переможці так і не отримали заслужену премію. Бо Зеленському і його офісу ті переможці не сподобались. Зокрема, критичний до влади публіцист Віталій Портников чи дуже незалежний і фантастично талановитий Тарас Компаніченко, який відродив цілий пісенний пласт української давнини. Дрібʼязковість, яка свідчить про набагато серйозніші вади цієї влади, ніж відмова вручити премію”, – написав нардеп.

ДОВІДКА. Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.