Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Обранцем 24-річної дівчини став молодик на ім’я Ассерор. Весілля зіграли за мусульманськими традиціями, влаштувавши церемонію нікаха в англійському місті Бірмінгемі, де зараз живе Малала.

“Сьогодні знаменний день у моєму житті. Ми з Ассером пов’язали себе шлюбом, щоб стати партнерами на все життя. Ми раді йти разом у майбутнє”, – зазначила правозахисниця.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021