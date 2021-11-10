Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

Обранцем 24-річної дівчини став молодик на ім’я Ассерор. Весілля зіграли за мусульманськими традиціями, влаштувавши церемонію нікаха в англійському місті Бірмінгемі, де зараз живе Малала.

“Сьогодні знаменний день у моєму житті. Ми з Ассером пов’язали себе шлюбом, щоб стати партнерами на все життя. Ми раді йти разом у майбутнє”, – зазначила правозахисниця.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, Малалі було 15 років, коли таліби в Пакистані переслідували її за те, що вона відстоювала право дівчаток на освіту.

Вона пережила напад, під час якого бойовик сів у її шкільний автобус у північно-західній долині Сват й відкрив вогонь, поранивши двох її шкільних друзів, а також Малалу.

Оговтавшись від травм, які ледь не закінчилися смертельними наслідками, вона з родиною переїхала до Бірмінгема, який пізніше назвала “другим домом”.

У 17 років Малала стала наймолодшою ​​людиною, яка отримала Нобелівську премію миру. Вона продовжувала своє навчання в Оксфордському університеті та стала провідним борцем за права людини.

Після випуску Малала закликала до посилення підтримки афганських біженців, підписала контракт з Apple TV+ на виробництво документальних фільмів та з’явилася на обкладинці британського Vogue, продовжуючи при цьому свою роботу щодо покращення доступу дівчаток до освіти.