Про це повідомляється на сайті премії.

Письменник потрапив у шортлист номінантів Букерівської премії вже втретє. Перші два були у 2003 та 2010 роках. Але лише цього року Гелгут удостоївся найпрестижнішого звання лауреата Букерівської премії та отримав 50 тисяч фунтів.

“Обіцянка“ – його дев’ятий роман, що розповідає про занепад однієї південноафриканської сім’ї за чотири десятиліття від епохи апартеїду до наших днів. За сюжетом сім’я обіцяє віддати темношкірій служниці свій будинок і землю, на якій він стоїть, але щоразу відкладає своє слово.

Голова журі Майя Ясанофф назвала роман “демонстрацією сили”.

Свою нагороду Гелгут присвятив всім авторам Африканського континенту.

“Це був чудовий рік для африканської літератури, і я хотів би прийняти цю нагороду від імені всіх історій, розказаних і ні, письменників, почутих і непочутих, із видатного континенту, частиною якого я є”, – сказав він, отримуючи нагороду.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021