Про це повідомив французький мовник France24.

Гонкурівська премія — французька літературна премія, яку присуджують авторам на знак відзначення прозових творів, написаних французькою мовою.

Премія присуджується щорічно з 1903 року за рішенням Гонкурівської академії, до складу якої входять відомі французькі літератори

Цьогоріч лауреатом став 31-річний письменник з Сенегалу – Мохамед Мбугар Сарр.



“Я відчуваю таку радість”, – сказав він.

Письменник отримав нагороду за роман “Найтаємніша пам’ять людей”. За словами літературних критиків, ця історія “про колоніальну епоху, Першу світову війну, Голокост, в якій правда переплітається з вигадкою”.

Примітно, що він є першим африканцем на південь від Сахари, який отримав найпрестижнішу літературну премію Франції.