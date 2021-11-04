Про це повідомив французький мовник France24.
Гонкурівська премія — французька літературна премія, яку присуджують авторам на знак відзначення прозових творів, написаних французькою мовою.
Премія присуджується щорічно з 1903 року за рішенням Гонкурівської академії, до складу якої входять відомі французькі літератори
Цьогоріч лауреатом став 31-річний письменник з Сенегалу – Мохамед Мбугар Сарр.
“Я відчуваю таку радість”, – сказав він.
Письменник отримав нагороду за роман “Найтаємніша пам’ять людей”. За словами літературних критиків, ця історія “про колоніальну епоху, Першу світову війну, Голокост, в якій правда переплітається з вигадкою”.
Примітно, що він є першим африканцем на південь від Сахари, який отримав найпрестижнішу літературну премію Франції.
- Нагадаємо, південноафриканський письменник Деймон Гелгут став володарем Букерівської премії. Він отримав нагороду за роман “Обіцянка“ (The Promise).