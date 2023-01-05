Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності“.

Петро Порошенко привітав новину про першу різдвяну службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі та наголосив, що Лавра – це національна святиня українців, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не “провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора”.

Також скоро буде четверта річниця вручення Томоса про автокефалію Православної церкви України:

– 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній. 

– 5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул)  після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко.

– 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков. 

Джерело: Європейська Солідарність

Петро Порошенко згадав, що створення української Церкви висіло на волосинці. Цю історичну подію п’ятий президент назвав дивом.

“Скільки разів делегація Вселенського Патріарха покидала Україну і їхала в аеропорт. Скільки разів на межі зриву і покидання окремими ієрархами православного Собору було 15-те грудня. Але відбулося диво – і ми створили Православну Церкву України шляхом об’єднання всіх православних церков України. Бо одна не приєдналася, але це була російська церква. Головне – вперше церкви об’єдналися, а не створили філії чи щось інше”, – пояснює п’ятий Президент.

Він наголосив, що об’єднана церква стала канонічною, тому що ми отримали Томос від Вселенського Патріарха. А єдине, що Порошенко може порадити священникам УПЦ МП – публічно відмежуватися від патріарха Кирила і визнати Томос. 