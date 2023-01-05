Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності“.
Петро Порошенко привітав новину про першу різдвяну службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі та наголосив, що Лавра – це національна святиня українців, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не “провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора”.
Також скоро буде четверта річниця вручення Томоса про автокефалію Православної церкви України:
– 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній.
– 5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул) після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко.
– 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.
Петро Порошенко згадав, що створення української Церкви висіло на волосинці. Цю історичну подію п’ятий президент назвав дивом.
“Скільки разів делегація Вселенського Патріарха покидала Україну і їхала в аеропорт. Скільки разів на межі зриву і покидання окремими ієрархами православного Собору було 15-те грудня. Але відбулося диво – і ми створили Православну Церкву України шляхом об’єднання всіх православних церков України. Бо одна не приєдналася, але це була російська церква. Головне – вперше церкви об’єдналися, а не створили філії чи щось інше”, – пояснює п’ятий Президент.
Він наголосив, що об’єднана церква стала канонічною, тому що ми отримали Томос від Вселенського Патріарха. А єдине, що Порошенко може порадити священникам УПЦ МП – публічно відмежуватися від патріарха Кирила і визнати Томос.
- Сьогодні, 5 січня, державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.
- Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.
- Митрополит Православної церкви України Епіфаній звернеться до уряду України з клопотанням передати один із храмів Києво-Печерської Лаври у відання нової монастирської громади ПЦУ.
- В Україні створили реєстр церков Московського патріархату. До прикладу, наразі на території нашої держави функціонують 109 церков, що не вказали підпорядкованість Російській православній церкві.
- Глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир’я в Україні, аби дати змогу віруючим відвідати святкові служби у храмах.
- Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що російським військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків в Україні, прощено всі гріхи.