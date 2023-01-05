П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав новину про першу службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі, яка відбудеться 7 січня. Він також згадав про те, що скоро буде річниця вручення Томоса про автокефалію Православної церкви України та розповів як це відбувалося.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності“.

Петро Порошенко привітав новину про першу різдвяну службу ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі та наголосив, що Лавра – це національна святиня українців, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не “провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора”.

Також скоро буде четверта річниця вручення Томоса про автокефалію Православної церкви України:

– 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній.

– 5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул) після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко.

– 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.

Петро Порошенко згадав, що створення української Церкви висіло на волосинці. Цю історичну подію п’ятий президент назвав дивом.

“Скільки разів делегація Вселенського Патріарха покидала Україну і їхала в аеропорт. Скільки разів на межі зриву і покидання окремими ієрархами православного Собору було 15-те грудня. Але відбулося диво – і ми створили Православну Церкву України шляхом об’єднання всіх православних церков України. Бо одна не приєдналася, але це була російська церква. Головне – вперше церкви об’єдналися, а не створили філії чи щось інше”, – пояснює п’ятий Президент.

Він наголосив, що об’єднана церква стала канонічною, тому що ми отримали Томос від Вселенського Патріарха. А єдине, що Порошенко може порадити священникам УПЦ МП – публічно відмежуватися від патріарха Кирила і визнати Томос.