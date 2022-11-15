Про це повідомило прокремлівське видання ТАСС.
Його літак вилетів з аеропорту Денпасар до Росії.
Сергій Лавров був на пленарному засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки та засіданні, яке було присвячено охороні здоров’я.
Він провів кілька двосторонніх зустрічей. Серед них були з членом Держради КНР, главою МЗС республіки Ван Ї, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Ще він провів короткі розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Шольц у перший день дискусій у рамках саміту G20 в Індонезії заявив, що Росія має зрозуміти, що вона повинна завершити війну. Аналогічну думку він має щодо того, аби Росія вивела свої війська з території України.
Саміт G20 проводять на індонезійському острові Балі протягом 15-16 листопада. На заході Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, бо президент РФ Володимир Путін відмовився від особистої присутності.
- Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів G20, представивши пропозиції, які необхідно реалізувати задля якнайшвидшого та справедливого закінчення російсько-української війни.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначає, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.
- Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ.