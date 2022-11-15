Про це повідомило прокремлівське видання ТАСС.

Його літак вилетів з аеропорту Денпасар до Росії.

Сергій Лавров був на пленарному засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки та засіданні, яке було присвячено охороні здоров’я.

Він провів кілька двосторонніх зустрічей. Серед них були з членом Держради КНР, главою МЗС республіки Ван Ї, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Ще він провів короткі розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Шольц у перший день дискусій у рамках саміту G20 в Індонезії заявив, що Росія має зрозуміти, що вона повинна завершити війну. Аналогічну думку він має щодо того, аби Росія вивела свої війська з території України.

Саміт G20 проводять на індонезійському острові Балі протягом 15-16 листопада. На заході Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, бо президент РФ Володимир Путін відмовився від особистої присутності.