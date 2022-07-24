Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, чітко дав зрозуміти, що він використає сьогоднішню поїздку до Африки, щоб спробувати звинуватити Захід у нестачі продовольства в африканських країнах і зобразити Росію як вірного союзника континенту.

Про це інформує американське видання The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін вважає себе лідером глобального руху, що повстає проти панування Сполучених Штатів та їхніх союзників. Сьогодні очільник МЗС РФ доноситиме цей меседж безпосередньо до Африки, сподіваючись повернути голод і соціальні чвари на континенті на користь Росії.

“Ми знаємо, що африканські колеги не схвалюють неприховані спроби США та їхніх європейських сателітів взяти верх і нав’язати світовому співтовариству однополярний світоустрій”, – написав Лавров у статті, опублікованій у газетах чотирьох країн, які він відвідає — Єгипті, Ефіопії, Уганді та Республіці Конго.

Протягом кількох місяців Сполучені Штати, Британія та Європейський Союз рішуче засуджували Росію за те, що вона перекрила потік українського зерна до світу через Чорне море, поклавши відповідальність за глобальний дефіцит продовольства безпосередньо на пана Путіна.

У п’ятницю Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються. Однак наступного ранку 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Такий крок викликав сумніви щодо намірів Москви дотримуватися угоди.

Громадська думка в африканських країнах коливається між підтримкою України та симпатією до виправдання Росією свого вторгнення.

Хоча небагато африканських лідерів публічно підтримали Росію, жодна африканська країна не приєдналася до американських і європейських санкцій проти Москви.

Це балансування стало очевидним минулого місяця, коли глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрівся з Путіним. Салл благав Путіна звільнити українське зерно, але він також повторив аргумент Москви про те, що західні санкції погіршили продовольчу кризу, прямо закликаючи до скасування обмежень на експорт російської пшениці та добрив.

У своїй статті Сергій Лавров похвалив африканських лідерів за опір тиску Заходу щодо приєднання до санкцій проти Росії. “Такий незалежний шлях заслуговує глибокої поваги”, – написав він.

Муріті Мутіга, програмний директор Міжнародної кризової групи по Африці, сказав, що Росія має кілька переваг, оскільки вона прагне завоювати серця та уми на континенті: мережа еліт, які навчалися в Радянському Союзі, “тривала лояльність” груп, які вона підтримувала. у боротьбі проти апартеїду в Південній Африці, і той факт, що вона постачає зброю численним африканським урядам.

“Однак Москва буде розчарована, якщо очікує, що більше африканських урядів запропонують їй повну підтримку”, – сказав пан Мутіга. “Переважний інстинкт влади на континенті полягає в тому, щоб залишатися позаблоковими та триматися якомога далі від конфронтації між Росією та Заходом”.