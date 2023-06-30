Джерело: Reuters
Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили ініціаторами Чорноморської зернової ініціативи в липні минулого року, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою через блокування Росією українських чорноморських портів.
Угода дозволяє експортувати продовольство та добрива з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угоду продовжували тричі, востаннє до 17 липня.
“Ставлення Заходу до цієї угоди обурливе”, – заявив Лавров журналістам, вказавши, зокрема, на позиції США і Британії. “Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити Чорноморську ініціативу”, – додав він.
Якщо зернова угода припиниться, за словами Лаврова, Росія постачатиме зерно за свої кошти.
“Якщо “Чорноморська зернова ініціатива” припинить свою дію, ми за власний кошт безоплатно забезпечимо постачання зерна в найбідніші країни в такому ж чи більшому обсязі”, – сказав Лавров.
За даними ООН, у 2018–2020 роках Африка імпортувала на 3,7 мільярда доларів пшениці (32% від загального імпорту африканської пшениці) з Росії та ще на 1,4 мільярда доларів – з України (12% від загального імпорту африканської пшениці).
- Україна та Британія обговорюють питання співпраці з метою відстежування зерна, яке росіяни крадуть з тимчасово окупованих територій нашої країни.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
- ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.
- Уряд України дозволив обласним військовим адміністраціям віддавати надлишкове зерно пшениці для гуманітарної програми “Grain from Ukraine”.