Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п’ятницю, 30 червня, заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня та додав, що потрібно експортувати російське зерно.

Джерело: Reuters

Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили ініціаторами Чорноморської зернової ініціативи в липні минулого року, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою через блокування Росією українських чорноморських портів.

Угода дозволяє експортувати продовольство та добрива з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угоду продовжували тричі, востаннє до 17 липня.

“Ставлення Заходу до цієї угоди обурливе”, – заявив Лавров журналістам, вказавши, зокрема, на позиції США і Британії. “Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити Чорноморську ініціативу”, – додав він.

Якщо зернова угода припиниться, за словами Лаврова, Росія постачатиме зерно за свої кошти.

“Якщо “Чорноморська зернова ініціатива” припинить свою дію, ми за власний кошт безоплатно забезпечимо постачання зерна в найбідніші країни в такому ж чи більшому обсязі”, – сказав Лавров.

За даними ООН, у 2018–2020 роках Африка імпортувала на 3,7 мільярда доларів пшениці (32% від загального імпорту африканської пшениці) з Росії та ще на 1,4 мільярда доларів – з України (12% від загального імпорту африканської пшениці).