23 квітня Росія заявила, що Сполучені Штати відмовили у візах журналістам, котрі "хотіли висвітлити поїздку міністра закордонних справ Сергія Лаврова до Нью-Йорка". Лавров заявив, що Москва "вживе жорстких заходів" у відповідь.

Про це повідомляє AP.

Державний департамент США не коментував заяву про відмову у видачі віз. Журналісти мали на меті висвітлити появу Лаврова в ООН на честь головування Росії в Радбезі.

Лавров поскаржився, що країна, яка “називає себе найсильнішою, найрозумнішою, вільною та справедливою”, нібито “злякалася і зробила дурницю, показавши, чого насправді варті запевнення щодо захисту свободи слова та доступу до інформації”.

“Будьте впевнені, що ми не забудемо і не пробачимо”, — сказав він. Підкреслюю, ми знайдемо способи на це відповісти, щоб американці запам’ятали надовго цього не робити”, – заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков погрожував, що РФ “знайде способи на це відповісти, щоб американці запам’ятали надовго цього не робити”.

Суперечка виникла на тлі високої напруженості у відносинах з Вашингтоном через арешт минулого місяця репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, якого Росія звинувачує в шпигунстві. Сполучені Штати визнали його “неправомірним затриманням”.

Зауважимо, у квітні Росія перейняла головування у Раді безпеки ООН. Однак Сполучені Штати досі не видали візи російській делегації в Організації Об’єднаних Націй, штаб-квартира якої розташована у Нью-Йорку.

Довідка. 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, США запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та інших членів Ради безпеки Росії, заборонивши їм подорожувати до США.

Водночас головування в Раді Безпеки відбувається за алфавітом між 15 країнами-членами. Організація контролюється п’ятьма постійними членами – Китаєм, Францією, Російською Федерацією, Великою Британією та США.

Раніше у квітні посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії в Раді Безпеки “першоквітневим жартом”.