Очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров з прихильністю висловився стосовно останніх заяви президента України Володимира Зеленського щодо долі України в НАТО, назвавши ці заяви "адекватними".

Про це Лавров розповів російському пропагандистському виданню РБК.

Зміна Володимира Зеленського, мовляв, що країну не чекають на НАТО, пов’язана з тим, що наразі керівництво країни більш адекватно оцінює ситуацію – саме так Лавров пояснив останні заяви президента України. Самі останні тези президента очільник МЗС РФ назвав “цікавими”.

“Зміна риторики, напевно, пов’язана з тим, що ця адекватність пробиває собі дорогу в уми українського керівництва”, — сказав глава МЗС, відповідаючи на запитання, з чим пов’язана відповідна заява Зеленського.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, попри оголошену НАТО політику “відкритих дверей”.

Водночас Москва не забула, як Зеленський закликав закрити небо над Україною та відправляти добровольців воювати за Київ, зазначив Лавров.

“Але, мабуть, реакція союзників, серед яких є ще розсудливі люди, охолодила цей запал”, – вважає Лавров.

Також очільник МЗС Росії розповів про хід перемовин між Україною та РФ. Зокрема, він сказав, що сторони наближаються до компромісу щодо нейтрального статусу України.

За його словами, зараз “всерйоз обговорюється на переговорах нейтральний статус України”, і вже нібито “є конкретні формулювання, близькі до погодження”.

Також обговорюється статус російської мови та російськомовних ЗМІ в Україні, гарантії прав нацменшин, зокрема росіян в Україні. А найважливішим питанням Лавров назвав “демілітаризацію України” – повне її роззброєння.