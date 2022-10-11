Лавров заявив, що РФ відкрита до переговорів із Заходом та очікує «серйозної пропозиції»

11 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до перемовин із Заходом щодо війни в Україні, але ще не отримала "жодної серйозної пропозиції" щодо переговорів.

Про це пише Reuters.

Так, Лавров сказав, що РФ готова співпрацювати зі Сполученими Штатами або Туреччиною щодо способів припинення війни, яка триває вже вісім місяців.

Він наголосив на “відкритості” РФ до переговорів після серії різких поразок на полі бою з початку вересня, які змінили імпульс війни на користь України, пише видання.

Російський міністр зазначив, що інформація офіційних осіб, включаючи речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, що Сполучені Штати відкриті до переговорів, але РФ відмовилася є “брехнею”. За його словами, “серйозних пропозицій про контакт російська сторона не отримувала”.

Він також сказав, що РФ не відмовиться від зустрічі між російським президентом Володимиром Путіним і президентом США Джо Байденом на саміті G20 в середині листопада в Індонезії, і розгляне цю пропозицію, якщо її отримає.

“Ми неодноразово говорили, що ніколи не відмовляємося від зустрічей. Якщо буде пропозиція, то ми її розглянемо”, – наголосив Лавров.

Коментуючи можливість проведення переговорів між РФ та Заходом у Туреччині, глава російського МЗС сказав, що Москва буде готова вислухати будь-які пропозиції, але не може сказати заздалегідь, чи призведе це до результатів.

Він зауважив, що президент Туреччини Таїп Ердоган матиме можливість висловити пропозиції Путіну, коли обидва відвідають Казахстан цього тижня.

Також Лавров додав, що прямі переговори між РФ та Україною були зірвані наприкінці березня. Президент України Володимир Зеленський виключив можливість перемовин з Путіним після того, як РФ заявила про анексію минулого місяця чотирьох українських областей, які вона частково окупувала.

Раніше Ібрагім Калін – речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана — заявив, що Кремль хоче мати “нову велику угоду із Заходом”, яка “частково стосуватиметься й України”.

6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламент РФ, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

” Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…”, – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.