російсько-українська війна
22:49 ООН публічно відхилила заклик РФ до таємного голосування щодо України
22:19 За дві доби збито 9 з 11 БПЛА “Shahed-136” – Залужний про успіхи зенітного ракетного дивізіону
21:53 Лавров заявив, що РФ відкрита до переговорів із Заходом та очікує «серйозної пропозиції»
21:28 У Берліні дозволили встановити знищений російський танк під посольством РФ
21:04 Російські окупанти викрали понад 700 мешканців Мелітополя
20:34 «Необхідно заблокувати санкціями енергетичний сектор РФ»: Зеленський про кроки до наближення миру
19:32 Чемпіонка світу з фіт-модель Катерина Миронюк, яка родом з Маріуполя, не стримала сліз під час гімну України
19:24 Лідери G7 обіцяють «твердо стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно»
18:53 Німеччина передала Україні першу систему ППО IRIS-T: що про неї відомо
18:29 Порошенко закликав надати Україні більше засобів ППО та прийняти до НАТО
18:27 У РФ закінчуються боєприпаси для продовження війни — британська кіберрозвідка
18:16 Окупанти облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври
17:55 ООН працює над продовженням дії «зернової ініціативи» ще на рік
17:49 Будівлю посольства РФ у Берліні закидали пляшками з фарбою
17:33 НАТО проведе зустріч цього тижня, щоб активізуватися та підтримати Україну — Столтенберг
17:21 У деокупованих Святогірську та Лимані виявили місця масових поховань цивільних
16:57 «Енергоатом» спростував фейкову інформацію, що на ЗАЕС постачається російська електроенергія
16:32 У Росії внесли компанію Meta до реєстру організацій, причетних до тероризму та екстремізму — CNN
16:11 Збір «на помсту» росіянам завершено: зібрано 352 млн грн, придбають 50 дронів-камікадзе
16:01 У Харкові відновлено водопостачання
15:59 Окупанти викрали та, ймовірно, катують заступника гендиректора ЗАЕС – Енергоатом
15:39 У Києві сьогодні не планують застосовувати аварійні відключення електроенергії – КМДА
15:30 Окупанти змушують працівників ЗАЕС підписувати контракти з «Росатомом» і відключили всі блоки станції — розвідка
15:25 В Україні досліджують стічні води на наявність COVID-19
15:22 СБУ викрила соратника Киви, який коригував ракетні удари по Дніпру, вистежуючи ППО
14:55 Окупанти завдали ударів по Ладижинській ТЕС на Вінниччині: поранено 6 осіб
14:46 Білорусь проводить перевірку власних Збройних сил – Міноборони
14:43 У парламент Естонії внесли проєкт резолюції щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму
14:42 Росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини: є руйнування, люди залишилися без світла
14:23 Масовані ракетні обстріли України пов’язані з призначенням нового командувача «спецоперації» Росії в Україні – ГУР
14:22 У Києві відновили рух бульваром Тараса Шевченка, що постраждав від ракетного удару 10 жовтня
14:21 Окупанти планують мобілізувати ще близько 2500 мешканців тимчасово окупованого Криму
14:08 РФ втратила 60% морських продажів нафти в Європі від початку вторгнення — Bloomberg

Лавров заявив, що РФ відкрита до переговорів із Заходом та очікує «серйозної пропозиції»

11 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до перемовин із Заходом щодо війни в Україні, але ще не отримала "жодної серйозної пропозиції" щодо переговорів.

Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:53
Підтримати

Про це пише Reuters.

Так, Лавров сказав, що РФ готова співпрацювати зі Сполученими Штатами або Туреччиною щодо способів припинення війни, яка триває вже вісім місяців.

Він наголосив на “відкритості” РФ до переговорів після серії різких поразок на полі бою з початку вересня, які змінили імпульс війни на користь України, пише видання.

Російський міністр зазначив, що інформація офіційних осіб, включаючи речника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, що Сполучені Штати відкриті до переговорів, але РФ відмовилася є “брехнею”. За його словами, “серйозних пропозицій про контакт російська сторона не отримувала”.

Він також сказав, що РФ не відмовиться від зустрічі між російським президентом Володимиром Путіним і президентом США Джо Байденом на саміті G20 в середині листопада в Індонезії, і розгляне цю пропозицію, якщо її отримає.

“Ми неодноразово говорили, що ніколи не відмовляємося від зустрічей. Якщо буде пропозиція, то ми її розглянемо”, – наголосив Лавров.

Коментуючи можливість проведення переговорів між РФ та Заходом у Туреччині, глава російського МЗС сказав, що Москва буде готова вислухати будь-які пропозиції, але не може сказати заздалегідь, чи призведе це до результатів.

Він зауважив, що президент Туреччини Таїп Ердоган матиме можливість висловити пропозиції Путіну, коли обидва відвідають Казахстан цього тижня.

Також Лавров додав, що прямі переговори між РФ та Україною були зірвані наприкінці березня. Президент України Володимир Зеленський виключив можливість перемовин з Путіним після того, як РФ заявила про анексію минулого місяця чотирьох українських областей, які вона частково окупувала.

Раніше Ібрагім Калін – речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана — заявив, що Кремль хоче мати “нову велику угоду із Заходом”, яка “частково стосуватиметься й України”.

6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламент РФ, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

” Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…”, – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теги: МЗС РФ, переговори з рф, російсько-українська війна, рф шукає переговори, Лавров

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook