Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що так звана "спецоперація", яку РФ проводить в Україні, "йде за планом".

Про це повідомляє британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC посилаючись на інтерв’ю російського чиновника для китайського інформагентства Сіньхуа.

Попри повідомлення Заходу, про те, що Росії не вдається виконати завдання своєї “спецоперації”, Лавров запевнив – все йде “суворо за планом” і поставлені цілі “безперечно будуть досягнуті”.

Щодо мирних перемовин з Україною, то, за словами російського чиновника, переговорів у форматі тет-а-тет не було вже декілька тижнів, проте обговорення можливого проєкту договору проходить щоденно у режимі відеоконференції.

“Ми наголошуємо на продовженні переговорів, хоча вони йдуть погано”, – поскаржився Лавров.

Більш того, глава МЗС РФ почав звинувачувати США та НАТО у тому, що вони нібито розглядають Україну як “інструмент для стримування Росії”. Він додав, що Захід змусив Київ робити штучний помилковий вибір – або бути з Заходом, або з Москвою.

“Якщо США та НАТО дійсно зацікавлені у врегулюванні кризи в Україні, то перш за все вони повинні прокинутись та припинити постачання київському режиму зброї та боєприпасів”, – наголосив Лавров.