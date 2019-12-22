Для обміну утримуваними особами до Нового року є перешкоди, заявив в ефірі російського "Першого каналу" міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це повідомляє інформагентство “ТАСС”.

Лавров заявив, що українська сторона в мінській групі з врегулювання ситуації на Донбасі наполягає на процедурі “процесуального очищення” фігурантів списку на обмін.

Російський міністр розповів, що в ході “нормандського саміту” в Парижі “закликали контактну групу погодити списки для обміну всіх встановлених на всіх встановлених”, при цьому метою було зробити обмін за формулою “всіх на всіх”.

Лавров додав, що “коли вони всі ці роки зіставляли списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені”. Він заявив, що “є списки, які визнані по обидва боки як списки реально існуючих людей. Всі знають, де ці люди знаходяться і як їх треба звільнити і обміняти”. І це було зафіксовано лідерами “нормандської четвірки”.

Глава МЗС РФ відзначив, що “тепер в контактній групі з’явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі “процесуально очищені”.

Лавров підкреслив, що “це означає, що є нова перешкода до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому”.