Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що за чинного уряду України й президента Володимира Зеленського не варто чекати прогресу у виконанні Мінських угод.

Про це він заявив в інтерв’ю російському телеканалу RTVI.

“Я не думаю, що при нинішньому українському уряді, як і при попередньому президенті, буде який-небудь прогрес у виконанні Мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем’єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі щодо врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба”, – сказав Лавров.

Лавров вважає, що українська влада лише звинувачує Росію у невиконанні Мінських угод і домагається продовження санкцій проти РФ від ЄС і США.