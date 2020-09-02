Так події в Білорусі Лавров прокоментував після переговорів з головою білоруського МЗС Володимиром Макєєм, повідомляють “РИА Новости”.
“Є підтверджені дані про те, що подібна діяльність ведеться з території України. Там є і “Тризуб” Степана Бандери, і С-14, є “Національний корпус”, є “Правий сектор”. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі”, – заявив він.
На думку Лавроа, протестувальники самі провокують правоохоронців на застосування сили.
“Ті, хто намагається всіма правдами й неправдами спровокувати заворушення, спровокувати порушення законів, вони прекрасно розуміють, що такий національний діалог залишить їх на узбіччі історії. Тому вони й намагаються звести все до екстремістських провокацій, намагаються спровокувати правоохоронців”, – сказав Лавров.
- У Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
- 1 вересня у Мінську студенти вийшли на протести біля своїх університетів на вулиці міста з вимогою щодо звільнення політв’язнів і проведення чесних виборів, їх почали затримувати правоохоронці.