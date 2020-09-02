Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в протестах у Білорусі беруть участь "українські екстремісти".

Так події в Білорусі Лавров прокоментував після переговорів з головою білоруського МЗС Володимиром Макєєм, повідомляють “РИА Новости”.

“Є підтверджені дані про те, що подібна діяльність ведеться з території України. Там є і “Тризуб” Степана Бандери, і С-14, є “Національний корпус”, є “Правий сектор”. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі”, – заявив він.

На думку Лавроа, протестувальники самі провокують правоохоронців на застосування сили.

“Ті, хто намагається всіма правдами й неправдами спровокувати заворушення, спровокувати порушення законів, вони прекрасно розуміють, що такий національний діалог залишить їх на узбіччі історії. Тому вони й намагаються звести все до екстремістських провокацій, намагаються спровокувати правоохоронців”, – сказав Лавров.