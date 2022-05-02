Голова МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Адольфа Гітлера з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вони обидва мають єврейську кров, а "як правило, найзатятіші антисеміти євреї".

Відповідну заяву цитує МЗС РФ.

Сергій Лавров зазначив подібне в інтерв’ю італійської телекомпанії “Медіасет”.

“Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. “У сім’ї не без виродка”, як у нас кажуть”, — заявив російський міністр.

Надалі він звинуватив США та Канаду у тому, що відіграли провідну роль у підготовці нібито “ультрарадикальних, відверто неонацистських підрозділів в Україні”.

Заява щодо найзатятіших антисемітів євреїв обурила міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда у Twitter. За його словами, подібне висловлювання це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка.

“Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі”, — наголосив Яїр Лапід.

Міністр МЗС Ізраїлю додав, що словам Лаврова щодо єврейської крові та антисемітизму немає пробачення. Тому посла РФ Ізраїлю Анатолія Вікторова викличуть для надання пояснень.