Про це повідомляє Onet.pl.
“Це демагогія, і НАТО зрозуміє, що вони повинні бути реалістичними”, — стверджує Сергій Лавров.
Він додав, що “якби це рішення було ухвалено, більшість миротворчих сил прийшла б з Польщі, і вона взяла б під свій контроль Західну Україну та Львів”.
За словами Лаврова у такий спосіб поляки “затрималися б там надовго, і, можливо, це і є метою плану”.
Нагадаємо, що Ярослав Качинський, який супроводжував прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії під час їхнього візиту до Києва, сказав там, що “нам потрібна миротворча місія НАТО або ширший міжнародний договір, який діятиме в Україні”.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністр Польщі, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою прибули до Києва, як представники Європейської ради.
- Згодом Президент України Володимир Зеленський подякував главам урядів дружніх держав за прояв “справжньої підтримки”.