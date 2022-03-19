Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров негативно зреагував на пропозицію польського уряду скерувати до України миротворчу місію НАТО. Він також безпідставно звинуватив Польщу у бажанні "взяти під контроль Західну Україну та Львів".

Про це повідомляє Onet.pl.

“Це демагогія, і НАТО зрозуміє, що вони повинні бути реалістичними”, — стверджує Сергій Лавров.

Він додав, що “якби це рішення було ухвалено, більшість миротворчих сил прийшла б з Польщі, і вона взяла б під свій контроль Західну Україну та Львів”.

За словами Лаврова у такий спосіб поляки “затрималися б там надовго, і, можливо, це і є метою плану”.

Нагадаємо, що Ярослав Качинський, який супроводжував прем’єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії під час їхнього візиту до Києва, сказав там, що “нам потрібна миротворча місія НАТО або ширший міжнародний договір, який діятиме в Україні”.