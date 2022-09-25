24 вересня РФ звинуватила Сполучені Штати в "грі з вогнем" навколо Тайваню, в той час, як Китай заявив, що наполягатиме на "мирному возз'єднанні" з демократично керованим островом, і пообіцяв вжити рішучих кроків для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.

Про це повідомляє Reuters.

Напруженість навколо Тайваню між Вашингтоном і Пекіном різко зросла з візитом в серпні спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, після якого відбулися масштабні китайські військові навчання, а також обіцянка президента США Джо Байдена захищати територію острова.

За кілька тижнів до того, як російський президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому, він і його китайський колега Сі Цзіньпін оголосили про “безмежне” партнерство, підписавши обіцянку більше співпрацювати проти Заходу.

Головний дипломат Путіна Сергій Лавров у своєму суботньому зверненні до Генеральної Асамблеї ООН націлився на позицію Вашингтона щодо Тайваню, а також на санкції Заходу проти Москви через війну в Україні.

“Вони граються з вогнем навколо Тайваню. Крім того, вони обіцяють військову підтримку Тайваню”, – сказав Лавров.

Путін прямо підтримує Китай щодо Тайваню. “Ми маємо намір твердо дотримуватися принципу “Єдиного Китаю”, – заявив Путін минулого тижня. “Ми засуджуємо провокації Сполучених Штатів і їхніх сателітів у Тайванській протоці”.

Минулого тижня в інтерв’ю CBS 60 Minutes на запитання про те, чи будуть сили США захищати Тайвань, Байден відповів: “Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад”.

Ця заява була його найпрямішою на сьогодні щодо направлення американських військ для захисту острова. Здавалося, що це також виходить за межі давньої політики США “стратегічної двозначності”, яка не дає зрозуміти, чи будуть Сполучені Штати відповідати військовою силою на напад на Тайвань.

Виступаючи за кілька хвилин до Лаврова, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін продовжуватиме працювати над “мирним возз’єднанням” з Тайванем і боротиметься з “сепаратистською діяльністю” щодо незалежності Тайваню, одночасно вживаючи рішучих заходів для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.

“Тільки шляхом рішучого запобігання сепаратистській діяльності ми можемо створити справжню основу для мирного возз’єднання. Лише коли Китай повністю возз’єднається, зможе настати міцний мир через Тайванську протоку”, – наголосив він.

Його коментарі надійшли через день після 90-хвилинної зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Нью-Йорку, їхньої першої розмови після візиту Пелосі на Тайвань у серпні.

Після зустрічі Китай звинуватив Сполучені Штати у надсиланні “дуже неправильних, небезпечних сигналів” Тайваню. Блінкен зауважив Вангу, що підтримка миру та стабільності на Тайвані є життєво важливою.

Китай розглядає Тайвань як одну зі своїх провінцій. Пекін давно обіцяє взяти Тайвань під свій контроль і не виключає застосування сили для цього.

Демократично обраний уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і зауважує, що лише 23 мільйони жителів острова можуть визначити його майбутнє.

Своєю чергою, Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення “кризи” в Україні, але застерігає від потенційного розповсюдження війни.

Китай критикував санкції Заходу проти РФ, водночас не підтримував військову кампанію та не допомагав їй.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін визнав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін стурбований ситуацією в Україні.