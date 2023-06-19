Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у спробах "підірвати стабільність внутрішньої політики Росії" на тлі президентських виборів, запланованих на 2024 рік.

Джерело: SkyNews

Вибори у РФ мають відбутися в березні наступного року, а інавгурація остаточного переможця відбудеться через два місяці, у травні.

Володимир Путін поки що не оголосив про свій намір брати участь у виборах, однак так було і на попередніх президентських виборах у 2018 році, нагадують у виданні. Путін був президентом Росії упродовж 19 з останніх 23 років.

Протягом чотирьох років, коли він не був главою РФ, він перебував на посаді прем’єр-міністра країни (з 2008 по 2012 рік), тим часом як його соратник Дмитро Медведєв був президентом.

Також зазначимо, що у РФ намагаються переконати, що “незаконні дії” Заходу спричиняють проблеми із постачанням зерна до Європи, після того, як Кремль звинуватили у перешкоджанні експорту зерна з України.

Раніше Путін під час виступу на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі (Росія) поскаржився, що українські партнери за допомогою Мінських домовленостей вводили його в оману.