Джерело: SkyNews
Вибори в РФ мають відбутися в березні наступного року, а інавгурація остаточного переможця відбудеться через два місяці, у травні.
Володимир Путін поки що не оголосив про свій намір брати участь у виборах, однак так було і на попередніх президентських виборах у 2018 році, нагадують у виданні. Путін був президентом Росії 19 з останніх 23 років.
Протягом чотирьох років, коли він не був главою РФ, перебував на посаді прем’єр-міністра країни з 2008 по 2012 рік, тоді як його соратник Дмитро Медведєв був президентом.
Також зазначимо, що у РФ намагаються переконати, що “незаконні дії” Заходу спричиняють проблеми з постачанням зерна до Європи, після того, як Кремль звинуватили у перешкоджанні експорту зерна з України.
Раніше Путін під час виступу на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі (Росія) поскаржився, що українські партнери з допомогою Мінських домовленостей вводили його в оману.
- Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.
- Країни НАТО провели навчання, під час яких відпрацьовували заходи з відстежування човнів. Тренування організували на тлі загрози з боку російських підводних човнів, які можуть порушити комерційне судноплавство поблизу Норвегії або спробувати обрізати військові маршрути США.
- 12 жовтня 2022 року Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.
- 14 червня уряд ФРН ухвалив Стратегію національної безпеки – як відповідь на низку безпекових викликів, для захисту Німеччини та безпеки на всьому європейському континенті.