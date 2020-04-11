#Букви розповідають, що це за свято, а також що можна і не можна робити в цей день.

Історія

Лазарева субота – це субота перед Вербною неділею. У цей день православна церква згадує чудо воскресіння Христом праведного Лазаря. Саме святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів.

Святий Лазар був братом Марфи та Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима, в селищі Віфанія. Христос часто відвідував їх будинок, а Лазаря називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, а згодом, за чотири дні до приходу Ісуса до Віфанії, він помер.

Почувши про смерть Лазаря, “Ісус просльозився”, – йдеться в Євангелії (Ін. 11, 35). Але Христос звелів забрати камінь від печери, в якій поховали праведника, і озвався до нього: “Лазар! Іди геть”. Померлий воскрес і вийшов з похоронної печери.

Звістка про чудо швидко рознеслася по Іудеї. І коли на наступний день Христос в’їхав до Єрусалиму на молодому ослі, безліч людей зустрічало його як царя. Вони стелили на його шляху свій одяг і пальмові гілки.

А святий Лазар після свого воскресіння прожив ще 30 років – він був єпископом на Кіпрі та проповідував християнство.

Церквою воскресіння Лазаря шанується як одне з найбільш важливих, знакових чудес, здійснених Ісусом Христом за час його земного шляху.

Цікаво, що в церковному календарі Лазарева субота і Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) святкуються в сусідні дні: суботу та неділю. Але, згідно з історією, воскресіння Лазаря відбулося за місяць або два до входу Христа в Єрусалим.

Традиції Лазаревої суботи

Увечері в цей день, напередодні Вербної неділі, люди приносять в храм гілочки верби. Священик здійснює чин освячення верб на вечірній службі.

У слов’янських країнах верба стала символом свята в наслідування сучасників Христа, які встеляли його шлях до Єрусалиму гілками пальм.

Верба – одне з перших дерев, які розцвітають навесні. Пухнасті гілочки символізували пробудження природи після довгої зими, воскресіння всього живого для цвітіння та плодоношення.

Прикмети Лазаревої суботи

У цей день і в неділю прийнято легенько шльопати рідних вербовими гілочками, вважається, що такий обряд приносить здоров’я. Особливу увагу приділяли дітям.

Також люди спостерігали, скільки вже розпустилися бруньок на вербі. Якщо їх багато, рік принесе багатий урожай, достаток і безліч щасливих подій.

Для того, щоб позбутися від матеріальних проблем, люди брали гілку верби в ліву руку і читали молитву “Отче Наш”. Потім правою рукою тричі хрестилися і просили у Христа допомоги в грошових справах.

Дівчата, які мріють вийти заміж, повинні приміряти весільну сукню, покрутитися в ньому перед дзеркалом і показатися батькам.

Вважається, що саме в Лазареву суботу потрібно сіяти горох. За народним повір’ям, саме Лазар опікується цією культурою.

Що не можна робити в цей день

порушувати піст;

напиватися та переїдати;

влаштовувати гучні розваги;

лаятися;

лихословити;

сумувати;

займатися важкою роботою.

Що можна їсти

У Лазареву суботу дозволяється послаблення Великого посту. У цей день можна їсти рибну ікру, додавати в їжу рослинне масло, а також випити червоного вина.

Звичаї інших народів в Лазареву суботу

На Кіпрі, в давнину існувала традиція: в Лазареву суботу процесія дітей з пальмовими гілками в руках обходила будинки жителів міста. Процесію очолював хлопчик, прикрашений червоними маками і жовтими маргаритками. Хлопчик уособлював Лазаря. Діти при цьому співали Лазареву пісню. У храмах під час церемонії зображувалося Воскресіння Лазаря, в дійстві брали участь священнослужителі та діти.

У гагаузів та болгар в Вербну суботу здійснювали красивий обряд – лазаровання. “Лазаровали” зовсім маленькі дівчатка від шести до дванадцяти років, яких називали “лазарками”. Вони ходили по домівках по троє або по шестеро і співали спеціальні пісні. Одна з лазарок зазвичай уособлювала “наречену” та несла кошик для частувань. Її обличчя закривали білою фатою або хусткою. Віддячували дітям подарунками: сирими яйцями і дрібними монетами.