Міністерка соціальної політики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, який діятиме на базі одного з монастирів Одеси, настоятелька якого говорила про "громадянську війну" в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Пресслужба Мінсоцполітики повідомила, що Марина Лазебна під час робочої поїздки до Одеської області відкрила новий притулок для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Варто зазначити, що у Мінсоцполітики установу називають просто “монастирем”, без вказівки конфесійної належності та керівника.

“У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир”, – йдеться в повідомленні.

На сайті Одеської єпархії Московського патріархату повідомляється, що притулок відкрили в Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі, який розташований в історичному центрі Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик) – довірена особа митрополита Одеського Агафангела.

Як зазначають в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.

Ігуменю Серафиму видно і на фотографіях із сайту Міністерства, і на відео УПЦ МП. На урочистому відкритті вона стоїть поруч із міністеркою Лазебною.

Зазначимо, що ігуменя Серафима у лютому 2014 року записала відеозвернення, яке стосувалося кривавих подій Революції Гідності 18 – 20 лютого. Там вона розповідала про те, що в Україні почалася громадянська війна.

У 2018 році у відеоінтерв’ю одеській інтернет-виданню Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси в Москву – на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву).

(Дивитися відео з 32:01 хвилини, – ред.)