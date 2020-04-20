Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті американської медіакомпанії Bloomberg.

“Може знадобитися п’ять років або більше, щоб розробити вакцину (від коронавірусу – ред.) і почати випробування на людях. Ніхто не хоче чекати так довго. AstraZeneca, Vir Biotechnology та Eli Lilly і її біотехнологічний партнер AbCellera Biologics, а також кілька академічних лабораторій сподіваються почати випробування (лікування антитілами – ред.) на людях до кінця літа. Якщо все піде добре, лікування антитілами для тих, хто найбільш цього потребує, може бути доступно до осені “, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що пошук антитіл є одним з найбільш перспективних підходів в розробці лікування від коронавірусу. Кілька компаній проводять дослідження, використовуючи антитіла лабораторних мишей і пацієнтів, що видужали.

Відзначимо, що за три місяці пандемії, коронавірусом заразилися понад 2,4 мільйона осіб по всьому світу і померли щонайменше 165 тисяч осіб.