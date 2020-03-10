У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що повне одужання внаслідок зараження коронавірусом настає через чотири - шість тижнів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Райан заявив, що тим, хто страждає важчою формою захворювання, на повне одужання знадобиться до декількох місяців.

“Щоб одужати від цієї хвороби, потрібно до шести тижнів. Людям, які страждають від важкої форми хвороби, можуть знадобитися місяці для лікування”, – зазначив Райан.

Він також пояснив, що здоровим пацієнт стає після того, коли у нього більше немає симптомів коронавірусної інфекції, а тест на коронавірус дає негативний результат.

При цьому, в різних країнах одужання лікарі можуть трактувати по-різному.