Таку цифру озвучив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.
“Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого Covid-19, становить від 5 до 10 тисяч гривень”, – зазначив Тарас Масляк.
При цьому, не уточнюється, яка вартість лікування, якщо це складний випадок, коли пацієнта необхідно підключити до апарату штучної вентиляції легенів, щоб підтримувати його життєздатність.
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