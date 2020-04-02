Лікування пацієнта, що заразився коронавірусом Covid-19, обходиться в суму від 5 до 10 тисяч гривень.

Таку цифру озвучив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

“Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого Covid-19, становить від 5 до 10 тисяч гривень”, – зазначив Тарас Масляк.

При цьому, не уточнюється, яка вартість лікування, якщо це складний випадок, коли пацієнта необхідно підключити до апарату штучної вентиляції легенів, щоб підтримувати його життєздатність.