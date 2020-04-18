У суботу, 18 квітня, всесвітньо відомі зірки дадуть безкоштовний онлайн-концерт "One World: Together At Home" ("Один світ: всі разом вдома") на підтримку боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я та руху Global Citizen.

Концерт буде присвячено медикам, які по всьому світу борються зі спалахом коронавірусу.

Восьмигодинний онлайн-захід розпочнеться о 21:00 за київським часом. В ефірі з’являться не тільки відомі виконавці, але також і представники благодійних організацій, медики і люди, яких лікарі вилікували від COVID-19. Вони розкажуть свої історії, повідомляє британське агентство ВВС.

В організації заходу брала активну участь співачка Леді Гага, яка, серед інших, виступить на концерті.

Крім того, виступлять: Аланіс Моріссетт, Андреа Бочеллі, Біллі Айліш, Біллі Джо Армстронг з Green Day, Кріс Мартін, Елтон Джон, Кіт Урбан, піаніст Лан Лан, Ліззі, Пол Маккартні, Стіві Уандер, Джон Ледженд, Ріта Ора, Сем Сміт і багато інших.

У цілому планується виступ більш ніж 100 артистів. Вони співатимуть у себе вдома.

Ведучими шоу будуть Джиммі Феллон, Джиммі Кіммел і Стівен Кольбер.

Як зазначала Леді Гага, концерт організовується в першу чергу для того, “щоб розповісти історії та відзначити передові спільноти, працівників охорони здоров’я та їхні акти доброти”.

Учасники заходу закликатимуть людей пожертвувати гроші до фонду солідарності (Solidarity Response Fund), створеного з ініціативи ВООЗ для фінансування боротьби з коронавірусом.

Транслювати концерт у прямому ефірі будуть всі великі стрімінгові сервіси, включаючи Apple, Amazon Prime Video, Alibaba, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo і YouTube, а також телеканали ABC, NBC і CBS.