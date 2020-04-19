Протягом онлайн-концерту "Один світ: вдома разом" було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба благодійного фестивалю Global Citizen.

Відзначається, що світові знаменитості шоу-бізнесу об’єдналися для того, щоб провести спільний онлайн-концерт та таким чином допомогти медикам фінансово.



При цьому всі артисти перебували вдома, однак глядачі змогли відчути атмосферу шоу завдяки організації онлайн-концерту, що передбачає навіть роботу ведучих, якими стали коміки Стівен Кольбер, Джиммі Кімел і Джиммі Фелон.

В онлайн-концерті брали участь Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Леді Гага, Елтон Джон, Ріта Ора, Пол Маккартні, а також група Rolling Stones та інші.

Музиканти виконували свої хіти протягом 8 годин, а онлайн трансляцію за цей час подивилися більше 19 мільйонів користувачів з усіх куточків світу.

В результаті концерту було зібрано 127,9 мільйонів американських доларів для фонду Всесвітньої організації охорони здоров’я, створеного для фінансування боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.