Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла, що прийняла таке рішення після розмови з деякими лікарями і вченими.

“Найкорисніше, що ми можемо зробити – це влаштувати самокарантин, а не тусуватися з людьми старше 65 років і великими компаніями”, – заявила артистка.

Вона зізналася, що хотіла б зустрітися зі своїми батьками і бабусями, але вважає, що зараз не варто робити цього для їх безпеки.

Артистка додала, що “любить цей світ” і вірить у краще.