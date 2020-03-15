Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Вона розповіла, що прийняла таке рішення після розмови з деякими лікарями і вченими.
“Найкорисніше, що ми можемо зробити – це влаштувати самокарантин, а не тусуватися з людьми старше 65 років і великими компаніями”, – заявила артистка.
Вона зізналася, що хотіла б зустрітися зі своїми батьками і бабусями, але вважає, що зараз не варто робити цього для їх безпеки.
Артистка додала, що “любить цей світ” і вірить у краще.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.