Про це інформує CNN.

Сукня з напівпрозорим топом-бюстьє, через який можна було розгледіти кілька татуювань співачки, була представлена ​​на зірковому шоу в голлівудському Pacific Design Center у четвер.

Леді Гага доповнила естетичність готичного глему макіяжем очей і яскраво-червоною помадою. Вона також доповнила свій образ коштовностями Tiffany & Co., усипаними діамантами, зокрема й сережками-гвоздиками, каблучкою, браслетом та вінтажним платиновим намистом.

Виконавиця в останній момент змінила свій графік, тож їй все ж вдалось показатись публіці в стильному образі та заспівати пісню з фільму “Top Gun: Maverick”.

Це була третя номінація співака в категорії найкраща оригінальна пісня, раніше вона була нагороджена в 2016 році за пісню “Til It Happens to You” із “The Hunting Ground”, згодом — за “Shallow” із “A Star is Born”.

Гага також є однією з небагатьох осіб, які отримали номінації як у музичній, так і в акторській категоріях, будучи номінованою за головну роль у фільмі.

Ввечері у неділю, 12 березня, у Лос-Анджелесі відбулася 95-а церемонія нагородження премії “Оскар”. Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів.