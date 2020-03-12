Великі крижані щити Землі, Гренландія та Антарктида, в даний час втрачають масу в шість разів швидше, ніж у 1990-х роках. Причиною тому є глобальне потепління.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними супутників, Гренландія та Антарктида втратили 6,4 трильйона тонн льоду в період з 1992 по 2017 рік.

Цього було досить, щоб підняти глобальний рівень моря на 17,8 мм.

“Це не дуже хороша новина”, – сказав професор Ендрю Шепард з Університету Лідса у Великій Британії.

“Сьогодні льодовикові щити відповідальні за третину всього підвищення рівня моря, тоді як в 1990-і роки їхній “внесок” був досить невеликим – близько 5%. Це дуже важливо, адже в майбутньому призведе до затоплення прибережних районів та ерозії”, – сказав він .

В оцінці, проведеній групою дослідників в 2014 році, глобальний рівень моря може піднятися на 53 см до 2100 року. Але інші дослідження, команди Імбі, показують, що танення льоду призведе до набагато більш песимістичним результатами, і складе 70 см до кінця століття.

“Якщо це так, то до 2100 року 400 мільйонів людей можуть опинитися в зоні ризику щорічного затоплення прибережних районів”, – сказав професор Шепард.