Про це вона сказала в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Тимошенко назвала легалізацію грального бізнесу ще одним способом “обдерти українців”.
“Давайте ще поставимо величезний хрест на залишках нашої духовності і моралі… 4 мільярди гривень в бюджет отримаємо. Вони не говорять, що для того, щоб 4 мільярди гривень з грального бізнесу отримати в бюджет, треба щоб 40 мільярдів гривень українці програли. Просто програли. Тому що з програшу українців візьмуть в бюджет”, – сказала політик.
- 19 грудня Верховна Рада України скерувала на доопрацювання законопроєкт, спрямований на легалізацію грального бізнесу.
- Згодом Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.
- 14 січня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати в першому читанні законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.