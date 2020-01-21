Юлія Тимошенко заявила, що 4 мільярди гривень, які розраховують отримати до державного бюджету від легалізації грального бізнесу в Україні, це, по суті, 40 мільярдів гривень, які програють українці.

Про це вона сказала в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Тимошенко назвала легалізацію грального бізнесу ще одним способом “обдерти українців”.

“Давайте ще поставимо величезний хрест на залишках нашої духовності і моралі… 4 мільярди гривень в бюджет отримаємо. Вони не говорять, що для того, щоб 4 мільярди гривень з грального бізнесу отримати в бюджет, треба щоб 40 мільярдів гривень українці програли. Просто програли. Тому що з програшу українців візьмуть в бюджет”, – сказала політик.