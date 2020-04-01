У США від ускладнень коронавірусу Covid-19 помер легендарний трубач Воллес Роні.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що музикантові було 59 років.

Він помер у вівторок, 31 березня, в медичному центрі Сент-Джозефа у Патерсоні штату Нью-Джерсі, США.

Роні Воллес випустив понад 20 альбомів, у 1994 році отримав Греммі за альбом “Tribute To Miles” і був номінований ще раз в 1997 році.

Колеги музиканта заявляють, що вони спустошені смертю Роні. За їхніми словами, “Воллес був глобальною життєвою силою в джазовому співтоваристві”.