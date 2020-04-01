Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що музикантові було 59 років.
Він помер у вівторок, 31 березня, в медичному центрі Сент-Джозефа у Патерсоні штату Нью-Джерсі, США.
Роні Воллес випустив понад 20 альбомів, у 1994 році отримав Греммі за альбом “Tribute To Miles” і був номінований ще раз в 1997 році.
Колеги музиканта заявляють, що вони спустошені смертю Роні. За їхніми словами, “Воллес був глобальною життєвою силою в джазовому співтоваристві”.
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