Про це пише GolfDigest.

Як повідомили в поліції, це не було аварією за участю інших автомобілів – машина Вудса, з незрозумілих поки причин, вилетіла з дороги і перекинулася. В авто Вудс був один. За даними ЗМІ, в Лос-Анджелес він приїхав як почесний гість турніру з гольфу, але сам не грав.

За даними видання, Вудс отримав “осколкові відкриті переломи” верхньої і нижньої частини великої та малої гомілкових кісток правої ноги, а також пошкодження кісток гомілковостопного суглоба і травму м’язів і м’яких тканин ноги.

Співробітники департаменту шерифа округу Лос-Анджелес заявили, що салон автомобіля Вудса майже не пошкоджений. Спортсмен був пристебнутий, що і вберегло його від загибелі.

Зараз Вудс при тямі та проходить відновлювальний курс після операції.

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