Про це пише GolfDigest.

Як повідомили в поліції, це не було аварією за участю інших автомобілів – машина Вудса, з незрозумілих поки причин, вилетіла з дороги і перекинулася. В авто Вудс був один. За даними ЗМІ, в Лос-Анджелес він приїхав як почесний гість турніру з гольфу, але сам не грав.

За даними видання, Вудс отримав “осколкові відкриті переломи” верхньої і нижньої частини великої та малої гомілкових кісток правої ноги, а також пошкодження кісток гомілковостопного суглоба і травму м’язів і м’яких тканин ноги.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.

Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods

pic.twitter.com/8aaiNivZ21

— Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021