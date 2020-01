Про це повідомляє видання TMZ.

41-річний баскетболіст перебував на борту свого приватного вертольота Sikorsky S-76 разом з чотирма іншими пасажирами.

За інформацією видання, вертоліт, в якому перебував екс-спортсмен, розбився в місті Калабасас в штаті Каліфорнія.

Вертоліт врізався в пагорб і загорівся. Можлива причина аварії – сильний туман.

Фото: TMZ

Рятувальники не відразу змогли потрапити на місце трагедії.

На борту знаходилися п’ять осіб. Всі вони загинули.

Відзначається, що Кобі часто використовував свій вертоліт Sikorsky S-76 для перельотів по Каліфорнії. Також повідомляється, що дружина Кобі, Ванесса, не була на борту вертольота.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California – Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020